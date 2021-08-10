Николай Бандурин: идею «Ленинградской надбавки» надо продвигать до конца

Санкт-Петербург, 10 августа. Свою гражданскую позицию по вопросу выборов в Законодательное собрание Петербурга обозначил заслуженный артист России Николай Бандурин.

Как рассказал артист, кандидат партии «Родина» Татьяна Буланова привлекла его симпатии тем, что последовательно выступала за введение «Ленинградских надбавок» — программы дополнительных ежемесячных выплат пенсионерам города. Он заявил об этом в беседе с «НьюИнформ».

«Я знаю Таню как очень порядочного и умного человека. Мне ее инициатива нравится. Очень жаль, что ее предложение не нашло отклика среди чиновников, поскольку в Москве есть надбавки пенсионерам», — заявил Бандурин.

Он подчеркнул, что считает несправедливыми те преграды, которые чиновники и члены ТИК поставили перед Булановой. Бандурин полагает, что певица должна «до конца» продвигать свою идею.

Кандидат партии «Родина» ранее была вынуждена обращаться к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой по поводу нарушений с размещением наружной агитации в Северной столице. В ответ Памфилова пообещала, что представители ЦИК разберутся с ситуацией. Буланова публично выразила свою благодарность за содействие.