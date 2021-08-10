Политолог Солонников поддержал решение Беглова расширить вестибюль «Фрунзенской» и поликлинику

Санкт-Петербург, 10 августа. Решение губернатора Петербурга Александра Беглова расширить площадь трех объектов на территории города является крайне полезным. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

Некоторое время назад петербургский градоначальник во время рабочего совещания с членами городского правительства принял решение увеличить площадь трех объектов на территории Петербурга. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о пожарном депо в Калининском районе, поликлинике в Невском районе, а также о вестибюле станции метро «Фрунзенская».

В беседе с «Невскими новостями» эксперт подчеркнул, что развитие городской инфраструктуры является крайне важным решением для жизни Петербурга и его горожан. Он отметил, что реконструкция старых станций метро идет полным ходом и расширение вестибюля «Фрунзенской» прекрасно вписывается в политику правительства.

Также Солонников поддержал увеличение пожарного депо и поликлиники. По его словам, расширение столь социально значимых объектов в растущих районах положительно скажется на их развитии.

Ранее сообщалось, что политтехнолог Алена Август оценила данные Беглова по введению нового жилья в Петербурге. Она считает, что активизация жилищного строительства позволит решить «квартирный вопрос» многим петербуржцам.