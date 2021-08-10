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Петербуржцев предупредили об ограничении движения по улице Профессора Попова
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения по улице Профессора Попова
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Санкт-Петербург, 10 августа. Новые ограничения движения в Санкт-Петербурге вступят в силу с 11 и 14 августа. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Из-за ремонтных работ по замене дорожного покрытия с 11 по 31 августа будут постепенно ограничивать и закрывать движение транспорта по улице Профессора Попова, а также от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной.

Ремонт дорог привнесет коррективы и в движение на Институтском проспекте. С 14 до 22 августа закроют проезд по участку от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза. С 22 по 29 августа автомобилисты не смогут проехать от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта, а с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября движение ограничат от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт. Оно будет производиться параллельно со строительством развязки с КАД.

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