Власти Петербурга запретили строительство жилых домов без детских садов и школ

Санкт-Петербург, 10 августа. Условия возведения жилых домов на территории Санкт-Петербурга определили в градостроительной комиссии. Теперь жилье нельзя возводить без социальной инфраструктуры.

Застройщики не смогут получить разрешение на строительство, если в проекте квартала отсутствует инфраструктура, в том числе детские сады и общеобразовательные заведения. Городские власти намерены ликвидировать дисбаланс между социальной застройкой и количеством жилых домов, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Необходимо привлекать инвесторов к разработке социальной инфраструктуры. Важно не только увеличить скорость строительства, но и проводить его совместно с застройкой жилья, добавил градоначальник.

Губернатор Петербурга ранее сообщил о расширении сети прививочных пунктов в городе. Новая точка, где можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, открылась в торговом центре «Галерея».