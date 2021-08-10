Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 12:33
12:32
Общество
В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих
12:31
Экономика
Владивостокская компания планирует открыть в регионе круизное судоходство
12:28
Общество
Сотрудники МЧС вывели двух человек из горящей квартиры в Новосибирске
12:27
Общество
Вечеринка в честь юбилея Барака Обамы обернулась грандиозным скандалом
12:24
Общество
Оперштаб обновил статистику по числу заражений коронавирусом в Петербурге
12:24
Общество
Вирусолог Семенов объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
12:22
Технологии
Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном
12:18
Общество
Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России за прошлый уикенд
12:16
Общество
Старейшее полиграфическое предприятие Владимирской области отмечает юбилей
12:16
Происшествия
Руководство больницы во Владикавказе привезли на допрос после ЧП
Все новости

Пациенты устроили поножовщину в больнице Петербурга из-за ночной ссоры

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:47
Происшествия
Пациенты устроили поножовщину в больнице Петербурга из-за ночной ссоры
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 августа. Пациенты петербургской больницы на улице Костюшко поругались ночью в коридоре медучреждения. В результате ссоры двое пожилых мужчин получили ножевые ранения.

Согласно предварительной информации, пациент Андрей К. начал словесную перепалку с двумя пенсионерами, которые также лежали в первом нейрохирургическом отделении. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в конфликт, который закончился поножовщиной, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшими оказались 71-летний Николай Б. и 80-летний Виктор М., которые получили ножевые ранения брюшной полости и головы соответственно. Инцидент произошел возле палаты, где лежал нападавший.

Ранее поножовщина случилась недалеко от подмосковного Клина. Тесть ранил зятя ножом в ходе внезапной ссоры, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пациенты устроили поножовщину в больнице Петербурга из-за ночной ссоры
больница санкт-петербург поножовщина пациенты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru