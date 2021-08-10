Пациенты устроили поножовщину в больнице Петербурга из-за ночной ссоры

Санкт-Петербург, 10 августа. Пациенты петербургской больницы на улице Костюшко поругались ночью в коридоре медучреждения. В результате ссоры двое пожилых мужчин получили ножевые ранения.

Согласно предварительной информации, пациент Андрей К. начал словесную перепалку с двумя пенсионерами, которые также лежали в первом нейрохирургическом отделении. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в конфликт, который закончился поножовщиной, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшими оказались 71-летний Николай Б. и 80-летний Виктор М., которые получили ножевые ранения брюшной полости и головы соответственно. Инцидент произошел возле палаты, где лежал нападавший.

Ранее поножовщина случилась недалеко от подмосковного Клина. Тесть ранил зятя ножом в ходе внезапной ссоры, сообщало РИАМО.