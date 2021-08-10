Певец Ян Осин ждет реальных действий от ЦИК РФ после обращения Татьяны Булановой

Санкт-Петербург, 10 августа. Певец и композитор Ян Осин обрадовался реакции Центризбиркома РФ на открытое обращение Татьяны Булановой. Артист ждет реальных действий после ответа главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Российский классический и эстрадный певец поделился с «Экономикой сегодня» мнением насчет видеообращения Булановой в ЦИК. Исполнительница избирается в Заксобрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Однако чиновники блокируют даже инициативу о доплатах пенсионерам и препятствуют политсиле. Буланова обратила внимание ЦИК на негласный запрет предвыборной агитации партии.

«Я надеюсь, что Татьяна сможет добиться справедливости, потому что, если это очевидная ситуация и все все понимают, то все упрется в то, когда сменят людей, принявших неверное решение», — подчеркнул Осин.

Композитор положительно оценил реакцию Памфиловой на обращение Булановой. По его мнению, ЗакС Петербурга нуждается в кадровых перестановках. Певец пожелал Булановой удачи на выборах, поскольку она хочет искренне помогать людям своего города.

Памфилова ранее пообещала разобраться с ситуацией в Петербурге. Председатель ЦИК отметила, что также обеспокоена происходящим в городе. Буланова поблагодарила главу Центризбиркома за взвешенный ответ.