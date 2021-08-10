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Вестибюль станции метро «Фрунзенская» увеличат на 7 тысяч квадратных метров
Общество
Вестибюль станции метро «Фрунзенская» увеличат на 7 тысяч квадратных метров
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 10 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об изменениях в проектном плане станции метро «Фрунзенская». Ее вестибюль будет увеличен на 7 тыс. квадратных метров.

Глава Северной столицы совместно с членами городского правительства провел рабочее совещание, в рамках которого приняли решение об увеличении параметров строительства трех объектов. Оно коснется пожарного депо в Калининском районе, поликлиники в Невском районе и вестибюля подземки «Фрунзенская».

«Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — заявил Беглов.

Таким образом, площадь вестибюля «Фрунзенской» вырастет на 7 тыс. квадратных метров. Кроме того, там появится дополнительный диспетчерский центр. Пожарное депо увеличат на 268 квадратных метров, а поликлинику построят выше на 14 метров.

Политолог Дмитрий Солонников высказался в поддержку этой инициативы. Эксперт считает прекрасным то, что город может улучшить комфортность поездок на метро.

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