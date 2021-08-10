Политолог назвал прекрасным решение Беглова увеличить вестибюль станции метро

Санкт-Петербург, 10 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял полезные решения по увеличению параметров строительства трех объектов. Об этом высказался политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт в беседе с «Невскими новостями» оценил решение Беглова по развитию инфраструктуры. Речь идет об увеличении площади пожарного депо в Калининском районе, поликлиники Невского района и вестибюля станции метро «Фрунзенская».

«То, что город может сделать для улучшения комфортности поездок на метро — есть возможность увеличить станцию, ее площадь — это прекрасно», — поделился Солонников.

Политолог добавил, что поликлиника находится в зоне ответственности городских властей. Эксперт указал на большое количество новоселов, для которых расширение больницы в Невском районе крайне важно. Все объекты вкладывают активную позитивную ноту в жизнь Петербурга, резюмировал Солонников.

Беглов ранее принял решение возобновить работу фуд-кортов города, сообщает НСН. Запрет на открытие точек общепита действовал с середины июня.

Губернатор 7 августа вручил документы 20 молодым семьям, которые участвовали в программе «Молодежи — доступное жилье». Люди получили возможность приобрести квартиры в доме 2/68 на улице Серпуховская.