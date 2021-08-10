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Летальность COVID-19 в Петербурге составила 1%

  /   Обновлено: 10 августа 2021 09:39
Общество
Летальность COVID-19 в Петербурге составила 1%
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 августа. Показатели летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составили 1%, на что указывают результаты проведенного исследования.

Специалисты Европейского университета, совместно с сотрудниками клиники «Скандинавия», изучили статистические данные по распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и рассчитали показатель летальности заболевания. О результатах исследования сообщает издание АБН.

Как утверждают ученые, летальность от COVID-19 у пациентов в возрасте старше 18 лет составляет 1%. Согласно статистике, этот показатель выше у пациентов старших возрастов.

Вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме можно снизить пройдя процедуру вакцинации. В России она проводится бесплатно с применением препаратов, прошедших проверку на безопасность. К числу таких препаратов относится и вакцина «Спутник V», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщалось ранее, ее высоко оценили австралийские вирусологи.

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исследование статистика коронавирус летальность
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