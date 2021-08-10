Спасатели справились с пожаром в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 августа. Сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга поступило 10 августа в 00:30 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу набережная реки Фонтанки дом 139. По данным МЧС, в нежилом здании загорелся мусор и строительные материалы. Огоноь распространился на площади 210 квадратных метров. В 05:57 возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее еще один пожар произошел в Выборгском районе. Там загорелся балкон в двухкомнатной квартире жилого дома.