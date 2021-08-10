Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города

Санкт-Петербург, 10 августа. Власти Петербурга решили увеличить параметры строительства трех объектов города. Эта инициатива положительно повлияет на Северную столицу, уверен политолог Алексей Ломов.

Губернатор Петербурга и члены городского совета намерены увеличить параметры пожарного депо в Калининском районе, поликлиники в Невском районе и вестибюля станции метро «Фрунзенская», передают «Невские Новости».

Развитие пожарного депо позволит быстро добираться спасателям до места возгорания. Создание поликлиники указывает на осведомленность властей о пробелах в сфере медобслуживания и решает их, подчеркнул политолог.

«Это тоже положительная часть, потому что количество жителей растет и получать своевременную медицинскую помощь – это тоже очень важно», — добавил Ломов.

Вестибюль «Фрунзенской» маленький. При развитии транспортной инфраструктуре большее число петербуржцев смогут передвигаться в черте города. Этот аспект положительно повлияет на Северную столицу, заключил Ломов.

Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении средств на содержание бездомных животных. Инициативу поддержали многие горожане. С решением согласился и политолог Владимир Соловейчик.