Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 01:48
01:35
Происшествия
Мурашко отправит во Владикавказ комиссию для помощи пострадавшим
01:15
Общество
Стандарт карт спасения для всех автомобилей может появиться в России
01:15
Общество
Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города
01:12
Происшествия
СК инициировал уголовное производство из-за инцидента в больнице Владикавказа
01:00
Общество
Мартиросян горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга
00:51
Политика
Соловьев оценил «недальновидные» слова Лукашенко о Крыме
00:32
Происшествия
Опубликован список погибших из-за аварии в больнице Владикавказа
00:19
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в жилом доме Выборгского района
00:02
Общество
Режиссер Чардымский поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
00:02
Общество
Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
Все новости

Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города
Общество
Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 августа. Власти Петербурга решили увеличить параметры строительства трех объектов города. Эта инициатива положительно повлияет на Северную столицу, уверен политолог Алексей Ломов.

Губернатор Петербурга и члены городского совета намерены увеличить параметры пожарного депо в Калининском районе, поликлиники в Невском районе и вестибюля станции метро «Фрунзенская», передают «Невские Новости».

Развитие пожарного депо позволит быстро добираться спасателям до места возгорания. Создание поликлиники указывает на осведомленность властей о пробелах в сфере медобслуживания и решает их, подчеркнул политолог.

«Это тоже положительная часть, потому что количество жителей растет и получать своевременную медицинскую помощь – это тоже очень важно», — добавил Ломов.

Вестибюль «Фрунзенской» маленький. При развитии транспортной инфраструктуре большее число петербуржцев смогут передвигаться в черте города. Этот аспект положительно повлияет на Северную столицу, заключил Ломов.

Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении средств на содержание бездомных животных. Инициативу поддержали многие горожане. С решением согласился и политолог Владимир Соловейчик.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Ломов объяснил важность проектов властей Петербурга для города
строительство беглов фрунзенская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru