Петербургские спасатели потушили пожар в жилом доме Выборгского района

Санкт-Петербург, 10 августа. Информация о возгорании в Выборгском районе Петербурга поступила 9 августа в 22:54 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу Выборгское шоссе дом 15. Сотрудники МЧС установили, что возгорание случилось на балконе в двухкомнатной квартире жилого дома на площади 2 квадратных метра. Сведения о пострадавших отсутствуют. В 23:17 пожар был полностью ликвидирован.

Этим же вечером в Петербурге произошел еще один пожар. В Приморском районе загорелась бытовка размером 2х6.