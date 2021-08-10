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Петербургские спасатели потушили пожар в жилом доме Выборгского района
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в жилом доме Выборгского района
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 10 августа. Информация о возгорании в Выборгском районе Петербурга поступила 9 августа в 22:54 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу Выборгское шоссе дом 15. Сотрудники МЧС установили, что возгорание случилось на балконе в двухкомнатной квартире жилого дома на площади 2 квадратных метра. Сведения о пострадавших отсутствуют. В 23:17 пожар был полностью ликвидирован.

Этим же вечером в Петербурге произошел еще один пожар. В Приморском районе загорелась бытовка размером 2х6.

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пожар мчс выборгский район
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