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Пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе Петербурга
Пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе Петербурга
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Санкт-Петербург, 9 августа. Сообщение и пожаре в Приморском районе Санкт-Петербурга пришло 9 августа в 22:24 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Инцидент произошел по адресу Планерная улица дом 87, корпус 1. Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем, которые распространился в бытовке размером 2х6 на площади 17 квадратных метров.

Ранее на Ямале в жилом доме произошел крупный пожар. Жертвами огня стали четыре человека, семь жильцов эвакуировали.

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