Пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 августа. Сообщение и пожаре в Приморском районе Санкт-Петербурга пришло 9 августа в 22:24 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Инцидент произошел по адресу Планерная улица дом 87, корпус 1. Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем, которые распространился в бытовке размером 2х6 на площади 17 квадратных метров.

Ранее на Ямале в жилом доме произошел крупный пожар. Жертвами огня стали четыре человека, семь жильцов эвакуировали.