Кандидат технических наук Абрамов высказался о новых приемах кибермошенников

Санкт-Петербург, 9 августа. Доцент кафедры информатики Максим Абрамов сообщил, что злоумышленники находят новые возможности, чтобы получить доступ к личным данным своих жертв.

Абрамов во время презентации новой компьютерной игры, которая поможет россиянам не попадаться на уловки кибермошенников, на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заметил, что преступники в наше время способны добывать нужную информацию при помощи социоинженерных атак. Ранее данный прием был лишь частью аферы.

Вместе с доцентом кафедры информатики над программой работали кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева и доктор физико-математических наук Александр Тулупьев. Они заметили, что отечественная программа при правильном использовании может снизить число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.