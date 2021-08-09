Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:21
21:18
Происшествия
Экстренные службы обнаружили место прорыва кислородной трубы в больнице Владикавказа
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
Все новости

Кандидат технических наук Абрамов высказался о новых приемах кибермошенников

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:56
Общество
Кандидат технических наук Абрамов высказался о новых приемах кибермошенников
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 августа. Доцент кафедры информатики Максим Абрамов сообщил, что злоумышленники находят новые возможности, чтобы получить доступ к личным данным своих жертв.

Абрамов во время презентации новой компьютерной игры, которая поможет россиянам не попадаться на уловки кибермошенников, на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заметил, что преступники в наше время способны добывать нужную информацию при помощи социоинженерных атак. Ранее данный прием был лишь частью аферы.

Вместе с доцентом кафедры информатики над программой работали кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева и доктор физико-математических наук Александр Тулупьев. Они заметили, что отечественная программа при правильном использовании может снизить число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кандидат технических наук Абрамов высказался о новых приемах кибермошенников
мошенничество технологии абрамов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru