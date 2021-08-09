Коган: «Ленинградская надбавка» Булановой станет хорошей поддержкой для пенсионеров

Санкт-Петербург, 9 августа. Проект «Ленинградская надбавка» мог бы стать хорошей финансовой поддержкой для пожилых петербуржцев, считает бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган.

С инициативой ввести ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров выступила кандидат в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова. Идею поддержали свыше 100 тысяч жителей, однако местные чиновники восприняли данную инициативу критично и стали препятствовать избирательной деятельности певицы.

Юлия Коган в беседе с журналистами издания «ПолитЭксперт» отметила, что «Ленинградская надбавка» является реальным инструментом поддержки пожилых людей.

«Любые выплаты пенсионерам нужно продвигать. Если есть желание, то вообще прекрасно», — подчеркнула Коган.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила на открытое обращение Татьяны Булановой. Она отметила, что до окончательного решения ЦИК у городской избирательной комиссии есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить честную и открытую предвыборную кампанию.