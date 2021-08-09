Режиссер Семен Альтов считает, что любой нормальный человек поддержит инициативы Булановой

Санкт-Петербург, 9 августа. Режиссер, сценарист и драматург Семен Альтов считает, что инициативы Татьяны Булановой о помощи пенсионерам необходимы Санкт-Петербургу.

Альтов уверен, что нет ничего ужасного в повышении пенсии людям, особенно если у властей есть на это ресурсы. Он не увидел в предложениях Булановой ничего антиправительственного. Режиссер уверен, что заслуженная артистка имеет полное право предлагать такие инициативы.

«Начинание благое. Я думаю, что любой нормальный человек — и пенсионеры, и дети пенсионеров, и внуки пенсионеров это бы поддержали», — заявил Семен Альтов изданию «Народные новости».

Татьяна Буланова не собирается останавливаться в своей борьбе с чиновниками Петербурга, которые не разрешили партии «Родина» размещать агитационные плакаты и баннеры. В связи с этой ситуацией певица обратилась к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с просьбой обеспечить честные и открытые выборы. Элла Памфилова уже отреагировала на обращение. Она заверила, что ЦИК внимательно следит за ситуацией.

Не только деятели культуры, но и звезды шоу-бизнеса выразили поддержку Татьяне Булановой. Шоумен Рустам Солнцев полностью поддерживает идеи певицы об изменениях жизни жителей петербуржцев. Он считает, что Буланова видит город изнутри и знает, что нужно изменить.