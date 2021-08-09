Шаповалов объяснил, почему проект «Ленинградская надбавка» касается не только пенсионеров

Санкт-Петербург, 9 августа. Идея кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Татьяны Булановой о повышении пенсионных выплат может получить только положительные оценки, так как она направлена на помощь людям.

Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» высказал политолог Владимир Шаповалов. По его словам, инициатива «Ленинградская надбавка» является актуальной и ценной, потому что это не абстрактная идея, а реальная программа, которую возможно реализовать.

«Очевидно, что данная идея будет интересна как действующим пенсионерам, так и другим категориям избирателей. А в этом смысле, простите за каламбур, мы все будущие пенсионеры», — указал эксперт.

Также Шаповалов отметил, что повышение пенсий актуально для Петербурга, ведь в крупных мегаполисах «держится достаточно высокий уровень цен на основные продукты питания». По его мнению, инициатива Булановой привлечет внимание значительной части жителей и избирателей Северной столицы.

Ранее певица обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отреагировать на попытку петербургских чиновников препятствовать проведению законной агитации партии «Родина». Руководитель Центризбиркома ответила на обращение, подчеркнув, что в Петербург направлены представители ЦИК РФ для разрешения вопроса. Буланова поблагодарила Памфилову за подробную и взвешенную реакцию на ее публичное сообщение.