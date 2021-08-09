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Политолог Соловейчик поддержал Беглова в решении оказать помощь бездомным животным
Общество
Политолог Соловейчик поддержал Беглова в решении оказать помощь бездомным животным
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении 8,3 млн рублей на содержание бездомных кошек, собак, а также некоторых других видов животных, в том числе нерп.

Инициатива нашла отклик у большинства горожан. Решение Александра Беглова оценил и политолог Владимир Соловейчик. Сейчас крайне важно поддерживать приюты для животных, убежден он.

«Очень правильная мера. Я сам кошатник и знаю, какая есть проблема с бездомными кошками, собаками, сколько много встречается психически нездоровых, жестоких людей, которые готовы издеваться над безответными четвероногими», — отметил собеседник «Невских новостей».

Эта инициатива позволит сохранить флору и фауну. К тому же в Петербурге благодаря этому может сложиться традиция помощи животным. Например, некоторые благотворительные фонды также захотят вложиться в поддержку братьев меньших, предположил Соловейчик.

Сотрудники центра изучения морских млекопитающих выпустят пятерых нерпят в Ладожское озеро под Петербургом. Животные предварительно прошли реабилитацию. Основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на машинах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привезет малышей к месту, откуда они отправятся в самостоятельное плавание.

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