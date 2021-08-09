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Актер Ломинский высоко оценил порыв Булановой по улучшению жизни пенсионеров

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:08
Общество
Актер Ломинский высоко оценил порыв Булановой по улучшению жизни пенсионеров
Невские Новости

Санкт-Петербург, 9 августа. Певицу Татьяну Буланову на выборах в парламент Петербурга поддерживает огромное количество сторонников, заявил актер Александр Ломинский.

Известная артистка, которая баллотируется в ЗакС Петербурга, инициировала проект «Ленинградская надбавка» для помощи пенсионерам. Российский актер Александр Ломинский убежден, что такая программа показывает желание Татьяны изменить жизнь петербуржцев в лучшую сторону.

«Ее душевный порыв — чистый и светлый. Думаю, она действительно хочет что-то изменить», — сказал Ломинский.

Артист уверен, что Буланову ждет победа на выборах, так как множество людей поддерживают ее, пишет «Экономика сегодня».

«Я верю, что Татьяна победит в любом случае», — заключил Александр Ломинский.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова обратилась к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. По словам певицы, некоторые петербургские чиновники мешают избирательной кампании партии «Родина», не позволяя проводить агитацию. Памфилова ответила на обращение Булановой и сообщила, что этот вопрос будет разрешен. Артистка поблагодарила главу Центризбиркома России за то, что она не оставила без внимания эту ситуацию.

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петербург буланова ломинский
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