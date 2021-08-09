Оформление сада Хаяо Миядзаки в Петербурге завершится 15 августа

Санкт-Петербург, 9 августа. Труппа уличного театра «Небесные Бродяги» оформила сад Хаяо Миядзаки на месте «заросшей сорняком помойки» в Северной столице.

Жители города смогут заниматься йогой, выращивать овощи или просто отдыхать на территории облагороженного пространства. «Небесные бродяги» занимались благоустройством участка в одном из петербургских дворов на протяжении четырех месяцев.

Рисунок Безликого — персонажа японского мультфильма «Унесенная призраками» — стал первым экспонатом этого сада. Труппа детально изучала культуру Японии и решила создать пространство в стиле этой страны. По словам автором идеи, никаких денег в этот проект они не вносили.

«Однажды утром мы пришли и обнаружили росток подсолнуха и 50 литров земли, в другое — замечательное зеркало. Понятия не имею, откуда все это взялось!» — рассказал создатель театра Илья Лошаков.

Администрация Ленобласти планирует обустроить шесть экомаршрутов на уникальной природной территории. Специалисты установят на территориях скамейки для отдыха и указатели, чтобы горожане могли комфортно проводить свободной время на экотропах.