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Стали известны подробности проникновения мужчины с ножом в детсад в Кудрово

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:36
Происшествия
Стали известны подробности проникновения мужчины с ножом в детсад в Кудрово
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 9 августа. Полиция смогла поймать злоумышленника, проникшего на территорию частного детского сада. Детей в заведении во время вторжения не было.

Следователи во Всеволожском районе устанавливают обстоятельства нахождения мужчины на территории частного детского сада. В СМИ сообщили, что неадекватный гражданин с ножом проник на территорию дошкольного учреждения. Однако заведующая детским садом рассказала, что не видела холодного оружия — его якобы заметили дети.

По факту случившегося следственным отделом по городу Всеволожск была организована доследственная проверка.

Согласно предварительной информации, мужчина зашел на территорию учреждения, когда там не было детей. Его увидели воспитатели и вызвали полицию. В скором времени злоумышленника удалось поймать.

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петербург детский сад кудрово
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