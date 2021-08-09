Проект социальных компьютерных клубов разрабатывают в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Пробный проект социальных компьютерных клубов разрабатывают в Санкт-Петербурге, заявил вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин.

Индустрия киберспорта в Северной столице держится за счет компьютерных клубов, которые успели закупить дорогостоящее оборудование до начала пандемии коронавируса по более низким ценам. Сейчас стоимость системного блока без стола, кресла и монитора может достигать 150 тыс. рублей. Однако компьютерные клубы в Петербурге платные, а у ребят часто не хватает денег на тренировки, посетовал Зарубин.

«Сейчас есть единственный выход — компьютерные клубы, которые уже закупили это оборудование, за их аренду индустрия и живет. Но здесь есть минус — компьютерные клубы платные, у детей, ребят часто не хватает денег, чтобы тренироваться, но мы строим пробный проект социальных компьютерных клубов», — рассказал эксперт в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

К финансированию проекта привлекают общественность и инвесторов. ФЭС также тесно контактирует с комитетом по молодежной политике Северной столицы и другими органами власти. Зарубин отметил, что Петербург является столицей киберспорта.

Российские вузы по желанию могут включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту, сообщили ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ.