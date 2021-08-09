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ФАН публикует видео детсада после вторжения мужчины с ножом в Кудрово

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:19
Происшествия
ФАН публикует видео детсада после вторжения мужчины с ножом в Кудрово
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Жители Кудрово сообщили в полицию о неадекватном мужчине, который пробрался на территорию детского сада, размахивая ножом.

Видео, на котором можно рассмотреть, как мужчина с ножом в руках ворвался в детский сад, расположенный в Кудрово, появилось в распоряжении ФАН.

Некоторое время назад местные жители сообщили, что в частное дошкольное учреждение, которое находится на Европейском проспекте, проник злоумышленник. По их словам, мужчина бегал по территории детского сада с ножом в руках и вел себя неадекватно.

Очевидцы случившегося засняли происходящее на камеры и выложили в Сеть. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый уже задержан.

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петербург полиция детский сад кудрово
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