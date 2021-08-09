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«Хорошая инициатива»: Стиллавин высказался о проекте Булановой «Ленинградская надбавка»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:49
Общество
«Хорошая инициатива»: Стиллавин высказался о проекте Булановой «Ленинградская надбавка»
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 9 августа. Вступление певицы Татьяны Булановой в партию «Родина», выдвижение на выборы в ЗакС Петербурга и «Ленинградскую надбавку» оценил радиоведущий Сергей Стиллавин.

Инициатива о дополнительных выплатах пенсионерам, представляющим одну из самых уязвимых категорий населения, — это всегда хорошая инициатива, заявил эксперт. Надбавки к пенсиям существуют в Москве, заметил он.

«Как мне кажется, бюджет каждого города нужно распределять так, чтобы была возможность оказывать помощь людям. (…) Про любую инициативу для повышения благосостояния людей ничего плохого сказать нельзя», — цитирует его «Слово и дело».

При этом, как отметил радиоведущий, он неоднозначно относится к тому, что сегодня многие артисты и спортсмены активно участвуют в депутатских выборах. Хотя, согласно положениям Конституции РФ, каждый имеет право быть избран в депутаты. Стиллавин подчеркнул, что депутат может не быть профессиональным политиком, но он обязан быть народным избранником, который отстаивает интересы больших групп людей.

Буланова в ходе своей карьеры активно занималась благотворительностью. Как подчеркнул эксперт, еще предстоит выяснить, сможет ли артистка использовать свои лучшие качества для осуществления фактической помощи, что требуется от депутата ЗакСа.

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