Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:45
19:44
Происшествия
Калининградец украл 13 тыс. рублей из ящика для пожертвований в храме
19:42
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
19:42
Общество
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»
19:41
ФАН-ТВ
Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
Все новости

Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:21
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 9 августа. Кандидат в депутаты ЗакСа от партии «Родина» Татьяна Буланова поблагодарила председателя ЦИК России Эллу Памфилову за подробный и взвешенный ответ на ее обращение.

Баллотирующаяся в депутаты певица заявила, что чиновников Северной столицы не устроила программа «Родины» о надбавках для пенсионеров. Памфилова ответила, что в Петербург направили представителей ЦИК РФ для разрешения вопроса.

«Уважаемая Элла Александровна, благодарю Вас за подробный и взвешенный ответ», — написала Буланова на своей странице в социальной сети Instagram.

Памфилова также подчеркнула, что до окончательного решения ЦИК у избиркома Северной столицы есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить открытую и честную предвыборную кампанию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
цик памфилова буланова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru