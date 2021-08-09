Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России

Санкт-Петербург, 9 августа. Кандидат в депутаты ЗакСа от партии «Родина» Татьяна Буланова поблагодарила председателя ЦИК России Эллу Памфилову за подробный и взвешенный ответ на ее обращение.

Баллотирующаяся в депутаты певица заявила, что чиновников Северной столицы не устроила программа «Родины» о надбавках для пенсионеров. Памфилова ответила, что в Петербург направили представителей ЦИК РФ для разрешения вопроса.

«Уважаемая Элла Александровна, благодарю Вас за подробный и взвешенный ответ», — написала Буланова на своей странице в социальной сети Instagram.

Памфилова также подчеркнула, что до окончательного решения ЦИК у избиркома Северной столицы есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить открытую и честную предвыборную кампанию.