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«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:49
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 9 августа. Певица Татьяна Буланова будет примером того, что депутат может быть порядочным человеком, заявил актер Сергей Рост.

Известная артистка баллотируется в парламент Петербурга от партии «Родина» и активно продвигает инициативу «Ленинградская надбавка» для пенсионеров. Многие коллеги по творческому цеху поддержали Буланову.

«Могу пожелать ей успехов. Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех — праздник», — сказал Сергей Рост.

Однако некоторые чиновники «вставляют палки в колеса» избирательной кампании партии. Рост объяснил это тем, что Булановой мешают по причине боязни перед честным человеком, коим певица, несомненно, является. У Татьяны Булановой широкая общественная поддержка, поэтому есть все шансы пройти в парламент Петербурга, пишет «ПолитРоссия».

«Я вижу ее в Заксобрании честным и порядочным человеком, который будет отстаивать интересы пенсионеров, детей», — заключил актер.

Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов поддержал выдвижение Булановой в депутаты. Он также позитивно оценил ее программу «Ленинградская надбавка».

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