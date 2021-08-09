Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков

Санкт-Петербург, 9 августа. Горожан крайне важно информировать о новых местных проектах, заметил учредитель городского ресурсного центра НКО Санкт-Петербурга Андрей Малков.

Важно работать в рамках правового поля в то время, когда активная группа презентует новый урбанистический проект. Также присутствует необходимость распространения информации через разные источники, отметил Малков во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Нужно верить официальным источникам. Городу нужно больше коммуницировать с жителями и доводить информацию в массы», — сообщил он.

Специалист также ответил на вопрос, присутствует ли пиар в продвижении городских проектов и какие каналы для этого нужно использовать. В таких случаях стоит обращаться к различным доступным площадкам, считает общественник.

«Я сторонник, чтобы как можно больше источников и каналов коммуникации использовалось, вплоть до TikTok. Нужно собирать пресс-конференции... Нужно работать в социальных сетях, вообще везде», — заявил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

В рамках прошедшей в медиацентре «Патриот» пресс-конференции общественник также объяснил, какие запросы есть у граждан, кроме социальных объектов. Также он высказался на тему, какой инфраструктуры не хватает в Северной столице.