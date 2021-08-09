Журавлев назвал «победой над чиновниками Петербурга» регистрацию Булановой на выборы в Госдуму

Санкт-Петербург, 9 августа. Певица Татьяна Буланова стала кандидатом в депутаты в городской ЗакС. С этим политическим успехом ее поздравил руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Получение кандидатского статуса позволит исполнительнице баллотироваться от 212-го округа. Открытым остается вопрос с регистрацией Булановой в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакСа. В партии допускают сознательную дискредитацию предвыборной гонки в масштабах города, сообщало «Невские новости».

Журавлев подчеркнул, что получение статуса кандидата является для Булановой «большой победой над чиновниками Северной столицы». Партийный лидер в то же время констатировал наличие беспредела в Петербурге, который сопровождает предвыборную гонку. Журавлев отметил, что местные чиновники прилагают усилия, чтобы превратить демократический процесс в нечто бесполезное.

Парламентарий был вынужден привлечь внимание главы ЦИК Эллы Памфиловой к этой ситуации. Журавлев напомнил, что попросил губернатора Александра Беглова, несмотря на отпуск, вникнуть в ситуацию и приструнить подчиненных. Руководитель партии пообещал, что без поддержки «Родины» не останутся ни ее кандидаты, ни избиратели.