В «Доблести веков» объяснили, как Dota привлекает молодежь в клубы реконструкции

Санкт-Петербург, 9 августа. Северная столица не испытывает серьезных проблем с кадрами для реконструкции, рассказал исполнительный директор МООСРВИР «Доблесть Веков» Олег Юкович.

Существует мнение, что современная молодежь все меньше интересуется историей и реконструкцией, поскольку находит виртуальные миры компьютерных игр гораздо интереснее. Однако любовь к стратегии Dota как раз подталкивает ребят к стремлению преобразовывать города, заявил Юкович.

«Часто туда и попадают через этот мир, отождествляя себя с героями произведений. И после того, как окунаются в это, они делают выводы и понимают, куда можно расти. Так мы и получаем этих людей», — объяснил исполнительный директор «Доблести веков» в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Профсегмент реконструкторов и конструкторских клубов выделился в Петербурге. Некоторые люди развиваются в этом направлении ради хобби, другие зарабатывают этим на жизнь. Появились школы для обучения средневековому спорту, с учащимися занимаются профессиональные тренеры. Специальные программы и организации позволяют молодежи развиваться в этой области, заключил Юкович.