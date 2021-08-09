Лещенко назвал «Ленинградские надбавки» верным шагом со стороны Булановой

Санкт-Петербург, 9 августа. Российский актер Александр Панкратов-Черный и исполнитель Лев Лещенко поддержали идею Татьяны Булановой и партии «Родина» о введении соцвыплат пенсионерам.

Коллеги заслуженной артистки России подчеркнули важность предложенной меры в интервью «Народным новостям». Актер Александр Панкратов-Черный отметил, что пенсионеры нуждаются в надбавке и должны получать достойные пенсии. По его словам, решение Булановой обратиться в ЦИК является верным и поможет привлечь внимание к проблеме.

Известный советский и российский певец Лев Лещенко согласился с артистом, назвав «Ленинградскую надбавку» правильным шагом со стороны певицы.

«Я считаю, что это совершенно правильный шаг со стороны Татьяны», — высказался Лещенко.

Певица Татьяна Буланова выдвинула свою кандидатуру от партии «Родина» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Краеугольным пунктом ее программы стала инициатива «Ленинградская надбавка», согласно которой петербургские пенсионеры смогут рассчитывать на допвыплаты. За идею выступили 100 тысяч жителей Северной столицы, однако чиновники города с презрением отнеслись к предложению.