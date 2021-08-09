Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 16:40
16:39
Происшествия
Банда иностранцев арестована после разбоя с двумя погибшими в Адыгее
16:37
Армия
Росгвардия направила дополнительные силы для помощи в тушении пожаров в Мордовии
16:36
Политика
Певец Трофимов считает, что из Булановой получится хороший политик
16:35
Происшествия
Убийца двухлетней девочки в Тульской области был знаком с ее семьей
16:35
Политика
Александр Лукашенко исключил санкции против Украины
16:33
Спорт
«Рома» вновь заинтересовалась форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном
16:29
Политика
Три российские компании попали под санкции США по закону о нераспространении ОМУ
16:29
Происшествия
Семья застреленной в Тульской области девочки недавно переехала из Молдавии
16:29
Общество
ФАН стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Мурманск — Адлер
16:26
Интервью
Вадим Эйленкриг: Если вне сцены у вас нет любви, то на концерте она не появится
Все новости

Смольный сообщил о поступлении новой партии вакцины «Спутник Лайт» в Петербург

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:59
Общество
Смольный сообщил о поступлении новой партии вакцины «Спутник Лайт» в Петербург
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik V

Санкт-Петербург, 9 августа. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства «Спутник Лайт» доставлена в Северную столицу.

Фармбаза Санкт-Петербурга приняла 24 тыс. комплектов доз препарата 8 августа, информирует пресс-служба Смольного. Вакцины от COVID-19 регулярно поступают в город на Неве, заявил губернатор Александр Беглов.

«Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — добавил он.

Согласно статистике, в Северной столице вакцинацию уже прошли более 1,3 млн граждан. Медики также напоминают, что иммунизация «Спутником Лайт» рекомендована тем гражданам, которые перенесли коронавирус.

Сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено еще 22 160 новых случаев заражения COVID-19. Данные об этом предоставил федеральный оперативный штаб.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Смольный сообщил о поступлении новой партии вакцины «Спутник Лайт» в Петербург
петербург беглов спутник лайт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru