Смольный сообщил о поступлении новой партии вакцины «Спутник Лайт» в Петербург

Санкт-Петербург, 9 августа. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства «Спутник Лайт» доставлена в Северную столицу.

Фармбаза Санкт-Петербурга приняла 24 тыс. комплектов доз препарата 8 августа, информирует пресс-служба Смольного. Вакцины от COVID-19 регулярно поступают в город на Неве, заявил губернатор Александр Беглов.

«Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — добавил он.

Согласно статистике, в Северной столице вакцинацию уже прошли более 1,3 млн граждан. Медики также напоминают, что иммунизация «Спутником Лайт» рекомендована тем гражданам, которые перенесли коронавирус.

Сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено еще 22 160 новых случаев заражения COVID-19. Данные об этом предоставил федеральный оперативный штаб.