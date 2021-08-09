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В Кудрово вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:06
Происшествия
В Кудрово вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 9 августа. Очевидцы сообщают, что вооруженный ножом мужчина ведет себя неадекватно на территории детского сада в Кудрово Ленинградской области.

Сотрудники полиции выехали по адресу частного детского сада в городе Кудрово Ленинградской области, на территорию которого проник вооруженный ножом мужчина. Информация о случившемся появилась в Telegram-канаде администрации вышеуказанного города.

Очевидцы происшествия сообщают, что мужчина ведет себя неадекватно. Известно, что дошкольное учреждение находится на Европейском проспекте. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего законодательства.

Силовые ведомства также разбираются в обстоятельствах захвата заложников в ЦУМе Бишкека. По предварительной информации, в здание ворвались вооруженные мужчины.

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