Экс-адвокат Волочковой Комсолев назвал сильные стороны Булановой как политика

Москва, 9 августа. Кандидат в депутаты ЗакСа Петербурга Татьяна Буланова заинтересована в благополучии граждан, заявил бывший адвокат Анастасии Волочковой, судья в отставке Владимир Комсолев.

Заслуженная артистка РФ выступает кандидатом в парламентарии Северной столицы от партии «Родина». Она записала видеоролик, адресованный главе ЦИК Элле Памфиловой. В сообщении певица просит обеспечить равные права на выборах в ЗакС. Основанием для этого стал отказ городской администрации разместить наружную рекламу и баннеры партии «Родина». При этом инициатива «Ленинградская надбавка» нашла поддержку 100 тысяч петербуржцев. Буланову могут поддержать множество людей, так как она известна и популярна, заявил Комсолев в беседе с «НьюИнформ».

«Люди доверяют Булановой, знают ее, видят постоянно. У нее хорошая репутация, поэтому избиратели отдадут свои голоса за нее», — пояснил адвокат.

Юрист заявил, что верит — артистка сдержит обещанное и будет стараться помогать петербуржцам. Кроме того, он похвалил ее идею о «Ленинградской надбавке».

«Ее ждет много объемной работы, но она в этом заинтересована, как и заинтересована в интересах граждан. Если говорить о ее предложении о надбавках пенсионерам, то такая инициатива, конечно, положительна, но при этом сложна и кропотлива», — отметил Комсолев.

Заслуженный артист России Борис Смолкин ранее подчеркнул колоссальную важность инициативы «Ленинградская надбавка» и выразил поддержку Булановой.