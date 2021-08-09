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Петербургский суд вынес приговор создателям секты «Орден пути»
Происшествия
Петербургский суд вынес приговор создателям секты «Орден пути»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Суд огласил приговор создателю и духовному лидеру секты «Орден пути» Гайве Тихомировой и ее ближайшей помощнице Татьяне Барановой по делу о мошенничестве.

Тихомирова проведет в колонии общего режима 5,5 лет, ее сообщница — 3 года. Подсудимые были отправлены в СИЗО в феврале 2020 года.

Баранову обвинили в двух эпизодах по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере. Тихомирову — в 12 аналогичных эпизодах. Им грозило до 10 лет лишения свободы.

Создатели секты «Орден пути» ранее признали себя виновными по всем пунктам обвинительного заключения, в полном объеме. Адвокаты Тихомировой и Барановой попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест, мотивируя это тем, что подсудимые признали вину.

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мошенники сизо секта
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