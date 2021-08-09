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Политолог Самонкин: ЦИК не сможет проигнорировать обращение Булановой

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:33
Политика
Политолог Самонкин: ЦИК не сможет проигнорировать обращение Булановой
cikrf.ru  /  ЦИК России

Санкт-Петербург, 9 августа. Публичное обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Татьяны Булановой наделало много шума в СМИ. Центризбирком не сможет его проигнорировать.

Такое заявление в комментарии «Политике Сегодня» сделал политолог Юрий Самонкин. По его мнению, в ситуации с петербургскими чиновниками под удар попали инструменты честной политической борьбы, и видеосообщение Булановой содержит ряд логичных вопросов.

«ЦИК просто необходимо отреагировать на данную ситуацию, потому что речь идет о «чистоте» нашей предвыборной кампании. Мне кажется, что Памфилова обратит внимание на данный вопрос, я не вижу никаких радикальных требований в обращении Булановой», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что певица призвала избирательную систему действовать более открыто и в этом ее можно лишь поддержать.

Напомним, Буланова опубликовала в Сети обращение к Памфиловой после того, как партия «Родина» лишилась возможности разместить в Петербурге тысячу баннеров для предвыборной агитации. Артистка попросила ЦИК направить в Северную столицу независимую комиссию, которая рассмотрела бы эти преграды для открытых и честных выборов.

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цик буланова партия родина
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