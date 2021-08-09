Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 15:06
15:04
Политика
Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров
15:04
США
Годовщина гибели Хиросимы и Нагасаки: почему Япония не требует извинений
15:02
Общество
Шперов призвал запрещать въезд в РФ за антироссийские высказывания в соцсетях
15:01
Общество
Имя убитого в Грозном священника появилось на мемориальном комплексе в Кирове
15:00
Происшествия
Суд арестовал стендап-комика Мирзализаде на 10 суток
15:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина анонсировала грандиозное шоу к юбилею «Русской песни»
15:00
Общество
Возмутительная дискриминация: режиссер «Ментов» пожелал успеха Булановой в ЗакСе
15:00
Общество
Эфир: Как новая компьютерная игра научит россиян противостоять киберпреступникам
14:59
Политика
Лукашенко назвал британцев американскими прихвостнями после сообщений о санкциях
14:56
Экономика
Российские банки стали чаще одобрять кредиты в торговых точках
Все новости

Актер Селин приветствовал желание Булановой помочь пенсионерам

  /   Обновлено: 09 августа 2021 13:54
Политика
Актер Селин приветствовал желание Булановой помочь пенсионерам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 августа. Количество знаменитостей, которые одобряют введение «Ленинградской надбавки» Татьяны Булановой, неуклонно растет. О своей поддержке заявил известный актер Сергей Селин.

Исполнительница является кандидатом в ЗакС Петербурга. Она выступила с мерой прямой поддержки пожилых горожан. Буланова через принятие «Ленинградской надбавки» предлагает утвердить для пенсионеров дополнительную выплату в 10 тысяч рублей. Селин обратил внимание, что претендент в депутаты морально вправе продвигать инициативы, которые направлены на улучшение жизни граждан.

Идея нашла поддержку у 100 тысяч петербуржцев. Однако местные чиновники думают иначе, что и вылилось в появление проблем у Булановой и партии «Родина» при проведении предвыборной агитации. Певица направила председателю Центризбиркома Элле Памфиловой обращение с просьбой разобраться в нарушении прав.

Актер Селин обратил внимание, что Буланова старается не для себя. Она думает о тех гражданах, кто получает ежемесячно по 10–12 тысяч рублей. Селин подчеркнул, что на такую сумму прожить нереально. Пенсионерам надо помогать в первую очередь, поэтому кандидат на 100% права. Артист заверил, что намерен поддерживать начинания Булановой, сообщило «ПолитЭксперт».

Сергей Селин рассказал, что знает певицу 30 лет. Она никогда не была хапугой. По мнению Селина, Буланова является эрудированным и достойным Петербурга человеком. Актер добавил, что раз исполнительница является народной артисткой, значит, она может говорить от имени граждан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Актер Селин приветствовал желание Булановой помочь пенсионерам
выборы пенсионеры буланова селин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru