Актер Селин приветствовал желание Булановой помочь пенсионерам

Санкт-Петербург, 9 августа. Количество знаменитостей, которые одобряют введение «Ленинградской надбавки» Татьяны Булановой, неуклонно растет. О своей поддержке заявил известный актер Сергей Селин.

Исполнительница является кандидатом в ЗакС Петербурга. Она выступила с мерой прямой поддержки пожилых горожан. Буланова через принятие «Ленинградской надбавки» предлагает утвердить для пенсионеров дополнительную выплату в 10 тысяч рублей. Селин обратил внимание, что претендент в депутаты морально вправе продвигать инициативы, которые направлены на улучшение жизни граждан.

Идея нашла поддержку у 100 тысяч петербуржцев. Однако местные чиновники думают иначе, что и вылилось в появление проблем у Булановой и партии «Родина» при проведении предвыборной агитации. Певица направила председателю Центризбиркома Элле Памфиловой обращение с просьбой разобраться в нарушении прав.

Актер Селин обратил внимание, что Буланова старается не для себя. Она думает о тех гражданах, кто получает ежемесячно по 10–12 тысяч рублей. Селин подчеркнул, что на такую сумму прожить нереально. Пенсионерам надо помогать в первую очередь, поэтому кандидат на 100% права. Артист заверил, что намерен поддерживать начинания Булановой, сообщило «ПолитЭксперт».

Сергей Селин рассказал, что знает певицу 30 лет. Она никогда не была хапугой. По мнению Селина, Буланова является эрудированным и достойным Петербурга человеком. Актер добавил, что раз исполнительница является народной артисткой, значит, она может говорить от имени граждан.