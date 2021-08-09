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Массовое ДТП с участием BMW произошло в центре Петербурга
Происшествия
Массовое ДТП с участием BMW произошло в центре Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Крупная авария произошла ночью на Невском проспекте. Сведений о погибших не поступало.

В районе улиц Садовой и Малой Садовой произошло массовое столкновение машин. Водитель черной BMW X5 задел несколько проезжающих мимо него автомобилей.

В результате инцидента виновник протаранил собой около пяти машин, некоторые из них вылетели на встречную полосу. При торможении мужчина врезался еще в три автомобиля. В одной из них находился таксист. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки снял свои номера и пытался скрыться с места происшествия.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде в воскресенье утром. Среди участников ДТП — машина скорой помощи, бетономешалка, два мусоровоза и легковушка.

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