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Конфликт между двумя жителями Петербурга закончился стрельбой
Происшествия
Конфликт между двумя жителями Петербурга закончился стрельбой
wikipedia.org  /  Stanislav S. Yanchenko

Санкт-Петербург, 9 августа. Двое жителей Северной столицы устроили разборки, которые закончились огнестрельным ранением одного из оппонентов.

Согласно данным правоохранительных органов, инцидент произошел в Центральном районе на улице Ломоносова. Между двумя жителями города развязался конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, повредив оппоненту руку.

Прибывшие на место происшествия полицейские незамедлительно задержали стрелка. Им оказался 32-летний безработный. Правоохранители изъяли у него пистолет и магазин с четырьмя патронами.

В данный момент дебошир находится в следственном изоляторе. Полиция начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пьяный мужчина решил отомстить за оскорбления и застрелил двухлетнюю девочку, а также ранил ее мать в Щекинском районе Тульской области.

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стрельба конфликт центральный район
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