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Петербургский писатель Арно одобрил идею Булановой о надбавке пенсионерам

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:45
Политика
Петербургский писатель Арно одобрил идею Булановой о надбавке пенсионерам
vk.com  /  Сергей Арно

Санкт-Петербург, 9 августа. Писатель Сергей Арно восхитился стремлением певицы Татьяны Булановой оказать помощь петербургским пенсионерам и выступил в поддержку ее инициативы «Ленинградская надбавка».

Напомним, кандидат в депутаты петербургского Законодательного собрания, известная певица Татьяна Буланова ранее предложила ввести «Ленинградскую надбавку» для пенсионеров, которые пережили блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. После этого артистка столкнулась с притеснениями в политической сфере, в том числе с запретом на распространение агитационных материалов партии «Родина» на территории Санкт-Петербурга, передает «Слово и дело».

Петербургский писатель Сергей Арно поддержал стремление Булановой помочь пенсионерам, назвав замечательной идею о «Ленинградской надбавке».

«Насколько я знаю, в Москве есть такая надбавка. Я считаю, что в Петербурге сделать такую надбавку было бы очень хорошо, как поддержка наших пенсионеров. Как правило, это люди малоимущие. Конечно, я бы с удовольствием поддержал идею Татьяны», — подчеркнул писатель.

Он добавил, что на сегодняшний день пенсионеры-блокадники уже имеют денежные выплаты, однако надбавку заслуживают и другие петербуржцы преклонного возраста.

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буланова арно партия родина
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