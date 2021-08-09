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Актер Смолкин указал на значимость «Ленинградской надбавки» Булановой

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:34
Политика
Актер Смолкин указал на значимость «Ленинградской надбавки» Булановой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 9 августа. Известные деятели культуры массово поддерживают кандидата Татьяну Буланову. Актер Борис Смолкин подчеркнул, насколько значима ее инициатива «Ленинградская надбавка».

Кандидат Татьяна Буланова и партия «Родина» предложили реальную меру по улучшению жизни пенсионеров в Петербурге. Между тем социально значимое предложение не только не нашло поддержки у ряда городских чиновников, но и стало поводом для предвзятого отношения. В то же время около 100 тысяч горожан поддержали идею кандидата в региональный парламент.

Ущемление прав в период кампании вынудило Буланову записать видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Она попросила главу Центризбиркома обеспечить равные права всем участникам предвыборной гонки.

Колоссальную важность инициативы «Ленинградская надбавка» подчеркнул заслуженный артист России Борис Смолкин. Он напомнил, что сам является пенсионером. Актер заявил, что поддерживает данную идею и саму исполнительницу, к которой хорошо относится, сообщало Nation News.

«Во-первых, я пенсионер, во-вторых, хорошо отношусь к Тане Булановой. Все, чем можно людям помочь, доплатить, подарить… Я ко всему этому отношусь хорошо», — отметил артист.

Смолкин добавил, что хоть и не следит за политической ситуацией, но искренне желает успеха и удачи Булановой.

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