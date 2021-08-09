Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 12:02
12:00
Шоу-бизнес
Тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19
12:00
Общество
Актриса Светличная пожелала удачи Булановой на выборах в ЗакС Петербурга
11:58
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
11:55
Политика
"Нет необходимости": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
11:52
Общество
Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье
11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
11:48
Политика
Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»
11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
11:46
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
Все новости

Юриста Юкшу возмутили действия противников инициативы Булановой о пенсионной надбавке

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:17
Общество
Юриста Юкшу возмутили действия противников инициативы Булановой о пенсионной надбавке
vk.com  /  Янис Юкша

Санкт-Петербург, 9 августа. Адвокат Янис Юкша резко негативно высказался о людях, которые не поддерживают инициативу певицы Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка».

Артистка, баллотирующаяся в Заксобрание Петербурга от партии «Родина», предложила ввести доплату для пенсионеров Северной столицы. По мнению Булановой, эта инициатива могла не понравиться ряду лиц, которые теперь создают ей трудности. Исполнительница записала видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой и сообщила, что «Родине» не дали разместить предвыборные баннеры и плакаты.

Юкшу возмутили действия противников «Ленинградской надбавки», предложенной певицей. Юрист напомнил, что в России есть люди, получающие пенсию в размере 18, 14 или даже 12 тысяч рублей.

«Я считаю, что это не инициатива — это обязательное срочное требование, когда нужно срочно заняться этой проблемой», — отметил адвокат в беседе с iReactor.

Юрист сожалеет, что нашлись чиновники, не поддержавшие инициативу Булановой. По мнению адвоката, подобные лица не имеют представления о происходящем у пожилых людей.

«Очень неприятно, что такие люди вообще находятся», — подытожил Юкша.

Ранее о «Ленинградской надбавке» высказался актер Игорь Григорьев. Он подчеркнул, что инициатива Булановой поможет поддержать блокадников, которых осталось совсем немного.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юриста Юкшу возмутили действия противников инициативы Булановой о пенсионной надбавке
буланова адвокат юкша ленинградская надбавка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru