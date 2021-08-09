Юриста Юкшу возмутили действия противников инициативы Булановой о пенсионной надбавке

Санкт-Петербург, 9 августа. Адвокат Янис Юкша резко негативно высказался о людях, которые не поддерживают инициативу певицы Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка».

Артистка, баллотирующаяся в Заксобрание Петербурга от партии «Родина», предложила ввести доплату для пенсионеров Северной столицы. По мнению Булановой, эта инициатива могла не понравиться ряду лиц, которые теперь создают ей трудности. Исполнительница записала видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой и сообщила, что «Родине» не дали разместить предвыборные баннеры и плакаты.

Юкшу возмутили действия противников «Ленинградской надбавки», предложенной певицей. Юрист напомнил, что в России есть люди, получающие пенсию в размере 18, 14 или даже 12 тысяч рублей.

«Я считаю, что это не инициатива — это обязательное срочное требование, когда нужно срочно заняться этой проблемой», — отметил адвокат в беседе с iReactor.

Юрист сожалеет, что нашлись чиновники, не поддержавшие инициативу Булановой. По мнению адвоката, подобные лица не имеют представления о происходящем у пожилых людей.

«Очень неприятно, что такие люди вообще находятся», — подытожил Юкша.

Ранее о «Ленинградской надбавке» высказался актер Игорь Григорьев. Он подчеркнул, что инициатива Булановой поможет поддержать блокадников, которых осталось совсем немного.