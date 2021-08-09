Автовор умер от испуга после шлепка по ягодицам в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 августа. Неизвестный пытался взломать автомобиль петербуржца, однако во время совершения преступления хозяин машины шлепнул автовора по ягодицам. В результате инцидента угонщик скончался.

Накануне житель Василеостровского района позвонил в местный отдел полиции. Он рассказал, что возле его автомобиля на улице Кораблестроителей 20-летнему автовору стало плохо.

По следственным данным, мужчина услышал сработавшую сигнализацию на своем внедорожнике Mitsubishi Pajero. Он спустился вниз, чтобы проверить, все ли в порядке с машиной.

Петербуржец увидел, что молодой человек что-то делал с его автомобилем. Он тихонько подошел к вору со спины и шлепнул его по ягодицам. После этого неизвестный упал на землю и больше не шевелился.

Мужчина вызвал на место происшествия сотрудников полиции и скорую помощь. Телесные повреждения на его теле погибшего не были обнаружены, его личность устанавливается. Медики склоняются к версии, что злоумышленник погиб от испуга.

Ранее угнанный в Петербурге лизинговый Mercedes обнаружили в Казахстане. Пострадавшая сторона оценила нанесенный материальный ущерб почти в 800 тысяч рублей.