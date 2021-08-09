Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 12:02
12:00
Шоу-бизнес
Тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19
12:00
Общество
Актриса Светличная пожелала удачи Булановой на выборах в ЗакС Петербурга
11:58
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
11:55
Политика
"Нет необходимости": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
11:52
Общество
Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье
11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
11:48
Политика
Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»
11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
11:46
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
Все новости

Художник Сафронов поддержал стремление Булановой сделать Петербург лучшим городом планеты
Общество
Художник Сафронов поддержал стремление Булановой сделать Петербург лучшим городом планеты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 августа. Представитель партии «Родина» Татьяна Буланова мечтает сделать Санкт-Петербург лучшим городом планеты. Это стремление заслуживает поддержки, заявил художник Никас Сафронов.

Кандидат в депутаты местного ЗакСа Буланова является порядочным и честным человеком, рассказал Сафронов в беседе с журналистами издания «Экономика сегодня». Кроме того, у нее есть политический талант. С его помощью она сможет добиться в городе изменений, отметил художник.

«Надеюсь, что она созрела для того, чтобы вести за собой людей, инициировать изменения в городе и добиваться их исполнения», — подчеркнул Сафронов.

Ранее Буланова обратилась в ЦИК с просьбой направить в город независимых экспертов и обеспечить всем политическим объединениям равные права в выборах в Заксобрание. Поводом для запроса послужил запрет агитационных плакатов и баннеров «Родины» в Петербурге. По мнению кандидата, это связано с ее проектом «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Художник Сафронов поддержал стремление Булановой сделать Петербург лучшим городом планеты
цик родина буланова сафронов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru