Художник Сафронов поддержал стремление Булановой сделать Петербург лучшим городом планеты

Санкт-Петербург, 9 августа. Представитель партии «Родина» Татьяна Буланова мечтает сделать Санкт-Петербург лучшим городом планеты. Это стремление заслуживает поддержки, заявил художник Никас Сафронов.

Кандидат в депутаты местного ЗакСа Буланова является порядочным и честным человеком, рассказал Сафронов в беседе с журналистами издания «Экономика сегодня». Кроме того, у нее есть политический талант. С его помощью она сможет добиться в городе изменений, отметил художник.

«Надеюсь, что она созрела для того, чтобы вести за собой людей, инициировать изменения в городе и добиваться их исполнения», — подчеркнул Сафронов.

Ранее Буланова обратилась в ЦИК с просьбой направить в город независимых экспертов и обеспечить всем политическим объединениям равные права в выборах в Заксобрание. Поводом для запроса послужил запрет агитационных плакатов и баннеров «Родины» в Петербурге. По мнению кандидата, это связано с ее проектом «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.