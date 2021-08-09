Женщина зарезала руководителя дома трудолюбия в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Правоохранители задержали постоялицу петербургского дома трудолюбия «Забота», подозреваемую в убийстве руководителя учреждения.

В отдел полиции поступил вызов от местной жительницы. Она сообщила, что ее муж получил ножевые ранения в одной из квартир дома на улице Зины Портновой.

Силовики вычислили, что по этому адресу располагается трудовой дом для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Здесь нуждающимся помогают восстановить документы и устроиться на работу.

На месте преступления оперативники задержали 44-летнюю постоялицу ночлежки. Она устроила кровавую поножовщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента от ее рук пострадала 55-летяя женщина и руководитель трудового дома «Забота». Последний от удара ножом в грудь скончался на месте.

Ранее жительница Саратова убила мужа из-за постоянных оскорблений. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.