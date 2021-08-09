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Петербуржец погиб при пожаре в коммунальной квартире
Происшествия
Петербуржец погиб при пожаре в коммунальной квартире
Невские Новости

Санкт-Петербург, 9 августа. Коммуналка загорелась в Центральном районе Петербурга. Жертвой инцидента стал мужчина.

Трагедия произошла в центре Северной столицы. В доме на улице Марата вспыхнула коммунальная квартира. Спасатели оперативно приехали по вызову и обнаружили открытое горение в одной из комнат площадью 8 квадратных метров.

Сотрудники МЧС справились с огнем за час. После ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело мужчины. Гражданин отравился угарным газом. Соседи рассказали, что хозяин комнаты злоупотреблял алкоголем.

Три человека погибли во время пожара в Ленинградской области, сообщал сайт 360tv.ru. Прокуратура выясняет причины возгорания

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