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Полиция Петербурга задержала обманувшую не менее 50 человек банду телефонных мошенников

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:26
Происшествия
Полиция Петербурга задержала обманувшую не менее 50 человек банду телефонных мошенников
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 9 августа. Аферисты представлялись своим собеседникам сотрудниками службы безопасности различных банков и похитили у доверчивых людей не менее 7 млн рублей.

По предварительным данным, преступным объединением руководила 21-летняя девушка. Она "курировала" работу остальных своих "коллег", чей возраст варьировался от 20 до 27 лет. Сотрудники Следственного комитета уже установили 50 пострадавших.

Злоумышленники вводили в заблуждение своих жертв, а после получали доступ к их деньгам и переводили средства на подконтрольные им банковские карты. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Эксперты ранее дали россиянам ряд рекомендаций для того, чтобы не стать жертвами телефонных аферистов. Среди них есть совет не вступать в диалог с предполагаемыми преступниками, которые звонят с неизвестных номеров.

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