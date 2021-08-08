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Певец Наджиев: государство должно относится к пенсионерам уважительно на деле
Общество
Певец Наджиев: государство должно относится к пенсионерам уважительно на деле
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 8 августа. Российский певец Игорь Наджиев высказал слова поддержки певице Татьяне Булановой, которая предложила финансово простимулировать пенсионеров, проживающих в Ленинградской области.

Он напомнил, что государству следует ценить и беречь своих стариков. По словам певца, некоторые из них являются участниками Второй мировой войны, поэтому неприемлемо, чтобы они жили за чертой бедности.

«Татьяна абсолютно искренне хочет помочь старикам-ленинградцам. Однако нужно сказать, что эта проблема касается не только стариков-ленинградцев, но и москвичей, и воронежцев и других. Всех стариков в нашей стране», — заявил Наджиев в интервью изданию «Слово и Дело».

Артист, как и многие коллеги Булановой, поддерживают ее начинания в политике. Он искренне желает певице удачи и отмечает ее стремления помогать жителям страны.

Проект Булановой «Ленинградская надбавка» предполагает под собой увеличение пенсии гражданам, которые пережили блокаду Ленинграда. Такая инициатива устаивает не всех. Так, петербургские чиновники попытались вставить артистке палки в колеса, из-за чего Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой.

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татьяна буланова игорь наджиев ленинградская надбавка
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