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Журавлев назвал Шнурова примером интеллигенции и поблагодарил за поддержку Булановой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 22:28
Общество
Журавлев назвал Шнурова примером интеллигенции и поблагодарил за поддержку Булановой
Кадр из ток-шоу «Про любовь» на «Первом канале»

Санкт-Петербург, 8 августа. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев выразил слова благодарности российскому певцу и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову за то, что он поддержал Татьяну Буланову.

Журавлев отметил важность того, что Шнуров вступился за Буланову и как дорого фронтмену группы «Ленинград» это могло стоить. Лидер партии «Родина» также подчеркнул, что поступок Сергея Шнурова является примером демократии и свободы слова, за которую выступает интеллигенция в Санкт-Петербурге.

«Он как джентльмен, все-таки вступился за прекрасную и талантливую женщину! Браво, Шнур!» – заявил Журавлев в Telegram-канале партии «Родина».

Кандидат в депутаты петербургского Законодательного собрания и певица Татьяна Буланова ранее предложила ввести «Ленинградскую надбавку» для пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда во времена ВОВ. Средства на эти субсидии должны были поступать из городского бюджета, по аналогии с Москвой, где уже есть подобная практика. После этой инициативы артистке начали «вставлять палки в колеса» чиновники из Санкт-Петербурга.

После этого кандидат в ЗакС записала открытое обращение руководителю ЦИК РФ Элле Памфиловой. На защиту певицы и ее проекта стали такие известные люди, как: Андрей Ургант, Евгений Дятлов, Мария Кожевникова, Елена Драпеко, Светлана Немоляева и другие. Известный адвокат Сергей Жорин не стал исключением и также выразил поддержку Булановой.

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Сергей Шнуров татьяна буланова алексей журавлев
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