Санкт-Петербург, 8 августа. С воинскими почестями проводили адмирала в отставке Лобанова. На церемонии были дочь с внуками и военные пенсионеры. Прощальный залп также прозвучал.

Похороны контр-адмирала Леонида Лобанова прошли на Серафимовском кладбище. Его тело положили рядом с жестоко убитыми супругой и сыном. Подозреваемым в преступлении стал сам покойный.

Дочь и военные пенсионеры пришли проводить контр-адмирала в последний путь. Гробы, в которых находились жена и сын Лобанова, были закрытыми. На прощании остались только родственники.

Президента Гаити похоронили под аккомпанемент протестов и перестрелок. Погребальная церемония была проведена под строгим наблюдением охраны из-за непрекращающихся массовых протестов.