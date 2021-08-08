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Заплыв на досках для сапсерфинга с собаками прошел в Петербурге

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:50
Общество
Заплыв на досках для сапсерфинга с собаками прошел в Петербурге
instagram.com  /  @bentley_and_angy

Санкт-Петербург, 8 августа. Заплыв на сапах с участием собак состоялся в Южном пруду Приморского парка в Северной столице. Мероприятие состоялось, несмотря на проливной дождь.

Хозяева вместе с любимыми питомцами хорошо провели время. Одна из участниц рассказала, что они с ее собакой по кличке Бентли полностью промокли. При этом полученное удовольствие стоило промоченных вещей.

«Даже пришлось переодеваться на парковке, потому что одежду можно было выжимать», — написала девушка в социальных сетях.

Заплыв на досках для сапсерфинга с собаками прошел в Петербурге
instagram.com  / @bentley_and_angy

В Челябинске также образовался удивительный дуэт спортсменов. Класс на сапсерфе показывали кокер-спаниель Муха и его хозяин Виталий Тарасов. Мужчина рассказал, что для них такой досуг — все равно что морская прогулка. Также она выполняет роль своеобразной медитации, заметил он.

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